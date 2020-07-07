Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın (TEM) uluslar arası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında sosyal medya platformu Facebook'tan DAEŞ terör örgütünü öven ve canlı bomba yeleği paylaşan bir kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İNTİHAR EYLEMİ İÇİN BOMBALI YELEK PAYLAŞTI

Emniyet güçlerinin inceleme altına aldığı söz konusu paylaşımda, örgütün sözde bayrağı ve sözlerine yer verildiği tespit edilirken, canlı bombalı intiharda kullanılan bombalı yeleğinde fotoğrafının paylaşıldığı ortaya çıktı. Emniyet güçleri söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin tespit edilmesi için kapsamı çalışma başlattı.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin 6 ay önce Almanya'dan İstanbul'a gelen S.Ö., olduğu tespit edildi. Esenyurt'ta ikamet ettiği belirlenen şüpheli S.Ö.'nün kaldığı eve operasyon yapılarak dijital materyallerle kapsamında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"KIZ ARKADAŞIMA KIZDIĞIM İÇİN PAYLAŞTIM"

Emniyette ifadesi alınan S.Ö., söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını ancak Almanya'da yaşayan kız arkadaşına sinirlendiği için bu eylemi gerçekleştirdiğini DAEŞ terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını kaydetti. Facebook adresinde yapılan incelemede farklı tarihlerde yine DAEŞ terör örgütüne sempati duyacak şekilde paylaşımlar bulunan S.Ö., bu paylaşımların kendisi tarafından yapılmadığını kız arkadaşının yapmış olabileceğini anlattı.

ALMANYA'DA CEZAEVİNDE YATMIŞ

S.Ö., ifadesinin devamında kendisi ve ailesi hakkında daha önce terör örgütü üyeliği suçlamasından herhangi bir işlem yapılmadığını ancak Almanya'da hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından dolayı işlem yapıldığını ve bu suçlardan dolayı cezaevinde yattığını ifade etti. İfadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı S.Ö., hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın S.Ö. hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.

SABAH/ ATAKAN IRMAK