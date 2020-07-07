Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2020 19:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 19:00
    ABONE OL

    ’da ormanlık araziyi bahçesine çevirdiler

    ’nın Salihli ilçesinde ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık araziyi bahçesine çevirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Manisa’da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirdiler

    'nın Salihli ilçesinde ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Ormanlık araziyi bahçesine çevirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi.

    Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Haberler Güncel Manisa’da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirdiler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri