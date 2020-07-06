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    • 06.07.2020 14:13
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    Tüm uyarıları hiçe saydılar! Sahilde koronalı ...

    Tüm dünyada salgını devam ederken, ’daki Kumsaz sahilinde yapan tatilcilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. paylaştıkları görüntüler büyük tepkilere yol açtı...

    Koronalı köpük partisi!

    'daki Kumsaz sahilinde yapan tatilcilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

    Kentte binlerce kişi, hafta sonu denize girmek için Kumsaz sahiline akın etti. Kimi tatilciler denize girerken, kimileri ise kumsalda eğlendi. Bir organizasyon şirketi tarafından gerçekleştirilen köpük partisine katılanlar ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. tedbirlerini hiçe sayan grup, köpük içinde dans ederek, eğlendi. paylaşılan köpük partisinin görüntüsünü görenler tepki gösterdi.

    PARKLARDA YOĞUNLUK

    Havaların ısınması ve bazı koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Bursa'daki parklar da kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı'na gece saatlerinde akın eden gençler, kalabalık gruplar halinde çimlere oturarak, sohbet etti. Yürüyüş yapan, arkadaşlarıyla sohbet eden, top oynayan gençlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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