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    • 06.07.2020 08:43
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    Son dakika: ’a operasyonu! Başkan Erdoğan'ın kimlik numarasını sorgulamışlar

    Son dakika haberi... Türkiye’nin gündemini değiştiren bir çok soruşturmanın yürütüldüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun 115 eski personeli gözaltına alındı. Şüphelilerin Başkan Erdoğan ile birçok siyasetçinin kimlik numaralarıyla sorgulama yaptığı belirtiliyor.

    MASAK’a FETÖ operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla 'ta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi. üyeliğiyle suçlanan çalışanların, Başkan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia ediliyor.

    BYLOCK VE ANKESÖRLÜ TELEFON
    Yapılan incelemede şüphelilerin bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin bazılarının ise FETÖ'nün ankesörlü arama listesinde olduğu, örgütün mahrem imamlarıyla bağlantıyı bu yöntemle kurdukları belirlendi. Yapılan sorgulamada 'etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak itirafçı olan bazı şüphelilerin, 17-25 Aralık operasyonların ardından örgütten "başka tarikat ve cemaatlerle bağlantılıymışsınız gibi hareket edin, kendinizi deşifre etmeyin" talimatı aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki 4 günlük sorgularının ardından 115 şüpheli önceki gün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sulh Ceza Hâkimliği ifadelerin tamamlanması için 4 günlük ek gözaltı süresi verdi. Gözaltındakilerin tümü yeniden emniyete götürüldü.

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