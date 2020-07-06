Son dakika: İşte koronavirüs vakalarında alarm veren 7 il! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı 5 bin 225 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.
İŞTE O İLLER:
Bakan Koca Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri tek tek açıkladı.
"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."
ANKARA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yarından itibaren açılmasına karar verilen lunaparklarda, kontrollü sosyal hayat hazırlığı başladı.
Temizlik, maske ve mesafe şartıyla hizmete açılacak lunaparklarda, açılış öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor, oyuncaklar bakımdan geçiriliyor. Bu kapsamda Ankara'nın tarihi parklarından olan ve yıllardır başkentin sembolü haline gelen Gençlik Parkı'nda da hazırlıklar devam ediyor. Parktaki oyuncakların tamir ve bakımından sorumlu Hüseyin Hatun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılış öncesinde oyuncakların temizlik ile dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıklarını ve tüm oyuncakları test ettiklerini söyledi.
Kovid-19 tedbirlerine uyarak hizmet vereceklerini belirten Hatun, girişte ateş ölçümü yapılacağını, misafirleri oyuncaklara aralıklı oturtacaklarını ve parkta bir doktorun görevli olacağını kaydetti. Hatun, açılışa hazır olduklarını, misafirleri ağırlamayı beklediklerini ifade etti.
BURSA
Bursa'da, özellikle gençlerin buluşma noktası olan Görükle Yürüyüş Parkının gece saatlerinde kalabalık olması dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeyen gençlerin, müzik eşliğinde horon oynadığı görüldü.
Bursa'da koronavirüs salgınına yönelik bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından özellikle parklar, kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkına gece saatlerinde akın eden gençler, müzik eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Kendi aralarında gruplar halinde mini konserler veren bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.
İSTANBUL - AVRUPA
İstanbul'da vaka sayısı tekrar artışta. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Partiye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.
Fatih Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı. Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.
İSTANBUL - ANADOLU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Yeni kararla birlikte toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma zorunluluğu kaldırılmıştı. Artan vakalar sonrasında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde şehrin birçok noktasında yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları ekipler tarafından tek tek durduruldu. Araçlara yapılan denetimde evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.
Kontrol esnasında durdurulan bir minibüste trafik ekipleri tarafından şoförün ehliyet ruhsatının kontrolü yapıldığı sırada ekipler içerideki yolcu sayısını kontrol etti.
GAZİANTEP
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, il genelindeki düğünlerde 67 ekipten oluşan toplam 229 personelin görevlendirileceği belirtildi.
Korona virüs salgını döneminde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkat çeken ve açıklanan son verilerde vaka sayısı en çok artan üçüncü kent olarak öne çıkan Gaziantep'te sert tedbirler alınmaya devam ediyor. Kentte son günlerde özellikle düğünlerde çekilen skandal düğün görüntülerinin ardından Gaziantep Valiliği tarafından yeni kararlar alındı.
Alınan kararlar çerçevesinde il merkezindeki düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2020 Pazar günü ilimiz genelinde yapılacak olan düğünlerde korona virüs tedbirleri kapsamında 14.00-19.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde gerekli emniyet tedbirleri aldırılmış olup Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde bildirim yapılan toplam 108 düğünde 229 personel ve 67 ekip görevlendirilmiştir. Bu tedbirlere ek olarak, ilimizin çeşitli yerlerinde hazır kuvvet olarak 14.00-19.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46, 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46 personel olmak üzere 4 grup halinde toplam 92 Genel Hizmet Personeli ile meydana gelebilecek olaylara karşı toplu müdahale etmek üzere toplam 84 Çevik Kuvvet personeli görevlendirilmiş olup, il merkezindeki tedbirlerde toplam 539 personel ile 67 ekip görevlendirilmiştir. Oğuzeli ile dış ilçelerimizde yeteri kadar personel görevlendirilerek düğünlerde gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
MARDİN
"Normalleşme" sonrası vaka sayısında büyük bir artış yaşandığı Mardin'de yetkililer vatandaşları Korona konusunda tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulamaya sokulan tedbirlerin gevşetilmesi amacıyla başlatılan "normalleşme" süreci sonrası özellikle Mardin, Şırnak ve Diyarbakır'da vaka sayılarında ciddi artış yaşandı.
Vali Mahmut Demirtaş yaptığı paylaşımda COvid_19'a dikkat çekerek, "Kıymetli Hemşehrilerim; Pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebi rehavete kapılmaktır. Maske takıp, sosyal mesafemizi koruyup, el hijyenine dikkat ederek uyacağımız "3 altın kural" hayati önem arz etmektedir."uyarısında bulundu.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da yeni Koronavirüs Hastalığından korunmak için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili İlçe Sağlık Müdürleri ve Hastanelerin Başhekimleri ile bir araya gelerek COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışmalarını değerlendirerek acil eylem planı hazırladı.
DİYARBAKIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının arttığı iller arasında gösterdiği Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden maskesiz sokakta dolaşan vatandaşlar, hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkmasıyla kendilerini eve kapattı.
Koronavirüs vakalarının arttığı kentler arasında yer alan Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı, vatandaşlar eve kapandı.Koronavirüs salgınından korunmak için evlerine kapanmayan vatandaşlar, sıcak havalar nedeni ile dışarı çıkmadı. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar baş göstermeye başladı.
Öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden dışarı çıkıp hem maskesiz dolaşıp hem de sosyal mesafeye uymayan Diyarbakırlıları sıcak havalar eve kapattı. Kentin en işlek noktaları boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar da gölgeliklerde zaman geçirdi.
KONYA
Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde, 2 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.
Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Karantina süresi boyunca Bademli Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Kararın ardından jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahalleye bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.