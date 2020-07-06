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    • 06.07.2020 11:14
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    : : bölgesinde /'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
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