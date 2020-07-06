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    • 06.07.2020 13:12
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    Son dakika: İçişleri Bakanı açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

    Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

    İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

    'de bir çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla.


    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi
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