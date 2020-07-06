Bubonik veba nedir? Bubonik veba belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl?

BUBONİK VEBA NEDİR?



Vebanın en sık görülen formudur. Orta çağ Avrupa'sında 'Kara Ölüm' olarak bilinirdi. Pirenin ısırdığı ve bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.





BUBONİK VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?



Bubonik vebada bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir.

Belirtileri, yüksek ateş, üşüme duygusu, başağrısı, ishal ve bubo adı verilen, lenf bezi şişmeleridir

Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da, akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur.