MEB takvim: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 devlet ve özel okullar ne zaman açılıyor?

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? MEB eğitim öğretim takvimi devlet ve özel okullar ne zaman açılıyor? MEB takvim hem eğitimciler hem de öğrenciler ve aileleri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci döneminin ne zaman başlayacağı belli oldu. Çalışma takviminde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği belirtildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin takvim belirlendi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Cuma günü başlayacak 5 Şubat Cuma sona erecek.