Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2020 20:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2020 20:40
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "" açıklaması: Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu

    Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya açıklaması

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, malum odakların herkesin gözü önünde 'da insanlık suçu işlediğini belirtti.

    "Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin sürmesini engelledi." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'yi suçlayanların, katliam niyeti kursaklarında kalanlar oluğunu vurguladı.

    Çelik, şunları kaydetti:

    "Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar. Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan söylüyorlar."

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması: Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri