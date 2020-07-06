Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2020 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2020 11:51
    ABONE OL

    Fransız gazetesinden 'nin ve 'daki oyun değiştirici gücüne yönelik çarpıcı makale!

    'nin hamlelerini takip eden Fransız gazetesi 'den çarpıcı bir makale geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve 'daki oyun değiştirici gücüne dikkat çeken yazıda geçmişte Gazi Atatürk’ün verdiği mücadeleyi şimdi Başkan ’ın sürdürdüğünü söyledi.

    Fransız Le Monde gazetesinden çarpıcı makale!

    'nin 'deki hamlelerini analiz eden Fransız gazetesi, "Erdoğan, 'in 1918'de verdiği mücadeleyi devam ettiriyor" diye yazdı.

    DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR!

    Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve 'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında 'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken yorumlar geliyor.

    Akşam'ın haberine göre; Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da oynanan oyunları alt üst eden rolünü analiz eden Fransa merkezli , çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi şimdi Başkan 'ın sürdürdüğünü söyledi.

    Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Fransız Le Monde gazetesinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki oyun değiştirici gücüne yönelik çarpıcı makale!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri