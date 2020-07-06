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    • 06.07.2020 20:49
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    'de 5 'cü tutuklandı

    ’de, 'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    5 FETÖ'cü tutuklandı!

    'de, 'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

    14 GÖZALTI
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü FETÖ/'ye yönelik dün operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve ankesörlü hatlarda ardışık aramalardan tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    5 TUTUKLAMA
    Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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