Denizli'de, FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
14 GÖZALTI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik dün operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve ankesörlü hatlarda ardışık aramalardan tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
5 TUTUKLAMA
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.