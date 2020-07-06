Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2020 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2020 19:21
    ABONE OL

    : 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi

    Milli , Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

    MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi

    Milli , Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/el yapımı patlayıcı aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" denildi.

    Haberler Güncel MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri