





Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar ise, yangının noktasının Ilgardere olduğunu şu anda Kumköy sırtlarına geldiğini kaydederek, "Helikopterler uçaklar havadan müdahale ediyor. Karadan itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Burasını şu anda söndürmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar için bir risk yok. Şu anda yangın Kumköy'e doğru yoğunlaşmış durumda. Bütün söndürme ekipleri de o bölgede yoğunlaştılar. Bir anlamda helikopter ve uçaklar müdahale ediyor. Kumköy tarihi alan sınırlarına çok yakın. Tarihi Alan Başkanlığı'na yakın bölgede. Güçlü poyraz belirli miktarda devam ediyor. Olmasaydı söndürme başarılı olurdu. O nedenle söndürme ekipleri gayret gösteriyorlar" diye konuştu.



