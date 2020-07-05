Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2020 22:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2020 22:56
    ABONE OL

    Son dakika: Türkiye'den Vatiyye Üssü'ne düzenlenen hava saldırısıyla ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre, 'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıyı Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği iddia edildi. Libya 'ndan saldırıya karşılık verileceği belirtildi. Saldırıya ilişkin Türkiye'den son dakika açıklaması geldi.

    Vatiyye Üssü'ne saldırıyla ilgili flaş açıklama

    Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı sonucu bazı sistemlerde hasar meydana gelirken, Milli yetkilisi, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir." dedi.

    Bazı basın yayın organlarında Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı.

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir."

    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Vatiyye Üssü'ne düzenlenen hava saldırısıyla ilgili flaş açıklama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri