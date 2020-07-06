Türkiye, Akdeniz ve Libya'da atağa kalktı. Fransa devre dışı kaldı. Macron hırçınlaştı. Fransızlar'ın ünlü gazetesi Le Monde ise asıl savaşı yazdı: Erdoğan, Mustafa Kemal'in Batı'ya karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor.
TUZAKLARI YERLE BİR ETTİ
Türkiye, pandemi döneminde dev bir yatırımı daha hizmete açmanın gururunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tokat Niksar'daki Kelkit Nehri üzerinde kurulan Akıncı HES'in açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Tüm dünyanın kendi içine kapandığı dönemde yatırımı ve üretimi destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.
AB'nin Türkiye'ye uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Bu süreçte hakkımız olan hususları söke söke alacağız.
Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik.
Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz.
Başkan Erdoğan, 1.3 milyar lira yatırımla, 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma törenine katıldı. Mersin Akkuyu nükleer santralinin ilk reaktörünün 2023'te devreye alınacağını açıkladı.
TUZAKLARI YERLE BİR ETTİ
Türkiye, pandemi döneminde dev bir yatırımı daha hizmete açmanın gururunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tokat Niksar'daki Kelkit Nehri üzerinde kurulan Akıncı HES'in açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Tüm dünyanın kendi içine kapandığı dönemde yatırımı ve üretimi destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.
AB'nin Türkiye'ye uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Bu süreçte hakkımız olan hususları söke söke alacağız.
Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik.
Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz.
Başkan Erdoğan, 1.3 milyar lira yatırımla, 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma törenine katıldı. Mersin Akkuyu nükleer santralinin ilk reaktörünün 2023'te devreye alınacağını açıkladı.