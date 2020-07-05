Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin pandemideki başarısına vurgu yaptı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen solunum cihazının Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada kullanıldığını da paylaştı. Daha sonra Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin salgın sürecinde her alanda böyle güçlü bir şekilde çıkması, hemen birilerini rahatsız etti.
AB'nin esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarıda bırakması, bu rahatsızlığı işaret ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.
Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var. Mesela İngiltere, Türkiye'yi karantinadan muaf tuttu. Bu bakımdan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a milletim adına teşekkür ediyorum.
Milletimiz son 7 yıldır yapılan tüm hamleleri boşa çıkardı. Biz de Türkiye düşmanlarını birer birer tepeleyerek bugünlere kadar geldik.
TALİMATI VERDİM
Erdoğan, asker uğurlama törenlerinde istenmeyen görüntülerin oluştuğuna dikkat çekti. Şunları söyledi: "Böyle bir yaklaşım olmaz. Valime de söyledim. İstanbul'da bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın.
Hastane, toplamda 302 bin metrekarelik alana sahip.
Yatak kapasitesi ise bin 105.
Hastanede 210 poliklinik, 43 tane ameliyathane mevcut.
25 adet de diyaliz yatağı bulunuyor.