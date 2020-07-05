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    • 05.07.2020 19:25
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    Başkan Erdoğan'dan ''ne ilişkin paylaşım

    Başkan Erdoğan, 26 farklı şehirde açılışı gerçekleştirilen 52 Hidroelektrik Santrali () için paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!

    Başkan , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan nin Toplu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santral () açılışlarını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, projelere ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımdan bulundu.

    "SALGINA TESLİM OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"
    Erdoğan mesajında, "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.

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