Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) belirtiler değişti

Prof. Dr. İlhami Çelik,salgınla mücadeledeson durumudeğerlendirdi. Yazaylarında virüsünfarklı belirtilere yolaçtığını söyledi.ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz" dedi. Sonbaharda vaka artışının olabileceğini de sözlerine ekledi.Atlı ekipler, dün İstanbul Kilyos Sahili'nde denetim yaptı. Maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı.Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre 48.248 test yapıldı, 1.154 vaka tespit edildi, 20 kişi vefat etti ve 1.214 kişi iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 179.492'ye çıktı. Koca, düğünler konusunda bir kez daha uyardı: Meydanı gelin-damada bırakın. Tedbirsizlik kaygı verici.tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan lunapark ve tematik parklar, yarın açılacak. Eğlence alanlarında maske, mesafe ve dezenfektan tedbirleri uygulanacak. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak.pandemide yüzlerce ülkeye yardım eli uzattı. Son olarak dün Sırbistan'a tıbbi yardım malzemeler taşıyan askeri kargo uçağı iniş yaptı.Coronavirüs vakalarında. Pandemi hastaneleri, doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, uyardı: Artışın sebebi yanlış maske kullanımı. Siyah bez maskeler yerine cerrahi maskeleri kullanalım.Salgın nedeniyle ara verilen düğün sezonu açıldı. Ancak önlemler dikkate alınmadı. Dün Bursa'daki bir sokak düğününde misafirler maskesiz ve mesafesiz halay çekip göbek attı!İznik İlçesi'nde ise gelin almaya giden damat ve arkadaşları tulum giyerek oynadı.en küçük Coronavirüshastalarından biriydi.hastalığa yakalananAmine bebek, bir haftalıktedaviyle iyileşti. Alkışlarla evinegönderildi."Çok şükür geçti." dedi.