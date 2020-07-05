Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) belirtiler değişti

Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi. Yaz aylarında virüsün farklı belirtilere yol açtığını söyledi.
"Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz" dedi. Sonbaharda vaka artışının olabileceğini de sözlerine ekledi.
Atlı ekipler, dün İstanbul Kilyos Sahili'nde denetim yaptı. Maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı.
İYİLEŞEN SAYISI 180 BİNE YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre 48.248 test yapıldı, 1.154 vaka tespit edildi, 20 kişi vefat etti ve 1.214 kişi iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 179.492'ye çıktı. Koca, düğünler konusunda bir kez daha uyardı: Meydanı gelin-damada bırakın. Tedbirsizlik kaygı verici.
LUNAPARKLAR AÇILIYOR
COVİD-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan lunapark ve tematik parklar, yarın açılacak. Eğlence alanlarında maske, mesafe ve dezenfektan tedbirleri uygulanacak. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak.
SIRBİSTAN'A YARDIM ELİ
Türkiye, pandemide yüzlerce ülkeye yardım eli uzattı. Son olarak dün Sırbistan'a tıbbi yardım malzemeler taşıyan askeri kargo uçağı iniş yaptı.
DİĞERBAKIR
Diyarbakır'da Coronavirüs vakalarında son 4 günde yüzde 15 artış yaşandı. Pandemi hastaneleri, doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, uyardı: Artışın sebebi yanlış maske kullanımı. Siyah bez maskeler yerine cerrahi maskeleri kullanalım.
DÜĞÜN-19
Salgın nedeniyle ara verilen düğün sezonu açıldı. Ancak önlemler dikkate alınmadı. Dün Bursa'daki bir sokak düğününde misafirler maskesiz ve mesafesiz halay çekip göbek attı!
İznik İlçesi'nde ise gelin almaya giden damat ve arkadaşları tulum giyerek oynadı.
GÖZ BEBEĞİ
İstanbul'da Amine Tepe, en küçük Coronavirüs hastalarından biriydi. 37 günlükken hastalığa yakalanan Amine bebek, bir haftalık tedaviyle iyileşti. Alkışlarla evine gönderildi. Anne Tuğba Tepe, "Çok şükür geçti. Her şey düzeldi, ailece beraberiz" dedi.
"Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz" dedi. Sonbaharda vaka artışının olabileceğini de sözlerine ekledi.
Atlı ekipler, dün İstanbul Kilyos Sahili'nde denetim yaptı. Maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı.
İYİLEŞEN SAYISI 180 BİNE YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre 48.248 test yapıldı, 1.154 vaka tespit edildi, 20 kişi vefat etti ve 1.214 kişi iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 179.492'ye çıktı. Koca, düğünler konusunda bir kez daha uyardı: Meydanı gelin-damada bırakın. Tedbirsizlik kaygı verici.
LUNAPARKLAR AÇILIYOR
COVİD-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan lunapark ve tematik parklar, yarın açılacak. Eğlence alanlarında maske, mesafe ve dezenfektan tedbirleri uygulanacak. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak.
SIRBİSTAN'A YARDIM ELİ
Türkiye, pandemide yüzlerce ülkeye yardım eli uzattı. Son olarak dün Sırbistan'a tıbbi yardım malzemeler taşıyan askeri kargo uçağı iniş yaptı.
DİĞERBAKIR
Diyarbakır'da Coronavirüs vakalarında son 4 günde yüzde 15 artış yaşandı. Pandemi hastaneleri, doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, uyardı: Artışın sebebi yanlış maske kullanımı. Siyah bez maskeler yerine cerrahi maskeleri kullanalım.
DÜĞÜN-19
Salgın nedeniyle ara verilen düğün sezonu açıldı. Ancak önlemler dikkate alınmadı. Dün Bursa'daki bir sokak düğününde misafirler maskesiz ve mesafesiz halay çekip göbek attı!
İznik İlçesi'nde ise gelin almaya giden damat ve arkadaşları tulum giyerek oynadı.
GÖZ BEBEĞİ
İstanbul'da Amine Tepe, en küçük Coronavirüs hastalarından biriydi. 37 günlükken hastalığa yakalanan Amine bebek, bir haftalık tedaviyle iyileşti. Alkışlarla evine gönderildi. Anne Tuğba Tepe, "Çok şükür geçti. Her şey düzeldi, ailece beraberiz" dedi.