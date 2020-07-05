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    • 05.07.2020 Gazete
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    Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) belirtiler değişti

    Prof. Dr. İlhami Çelik, salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi. Yaz aylarında virüsün farklı belirtilere yol açtığını söyledi. İşte Takvim Gazetesi’nin 5 Temmuz 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Belirtiler değişti
    Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi. Yaz aylarında virüsün farklı belirtilere yol açtığını söyledi.

    "Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz" dedi. Sonbaharda vaka artışının olabileceğini de sözlerine ekledi.





    Atlı ekipler, dün İstanbul Kilyos Sahili'nde denetim yaptı. Maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı.




    İYİLEŞEN SAYISI 180 BİNE YAKLAŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre 48.248 test yapıldı, 1.154 vaka tespit edildi, 20 kişi vefat etti ve 1.214 kişi iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 179.492'ye çıktı. Koca, düğünler konusunda bir kez daha uyardı: Meydanı gelin-damada bırakın. Tedbirsizlik kaygı verici.

    LUNAPARKLAR AÇILIYOR
    COVİD-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan lunapark ve tematik parklar, yarın açılacak. Eğlence alanlarında maske, mesafe ve dezenfektan tedbirleri uygulanacak. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak.

    SIRBİSTAN'A YARDIM ELİ
    Türkiye, pandemide yüzlerce ülkeye yardım eli uzattı. Son olarak dün Sırbistan'a tıbbi yardım malzemeler taşıyan askeri kargo uçağı iniş yaptı.


    DİĞERBAKIR
    Diyarbakır'da Coronavirüs vakalarında son 4 günde yüzde 15 artış yaşandı. Pandemi hastaneleri, doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, uyardı: Artışın sebebi yanlış maske kullanımı. Siyah bez maskeler yerine cerrahi maskeleri kullanalım.




    DÜĞÜN-19
    Salgın nedeniyle ara verilen düğün sezonu açıldı. Ancak önlemler dikkate alınmadı. Dün Bursa'daki bir sokak düğününde misafirler maskesiz ve mesafesiz halay çekip göbek attı!




    İznik İlçesi'nde ise gelin almaya giden damat ve arkadaşları tulum giyerek oynadı.





    GÖZ BEBEĞİ
    İstanbul'da Amine Tepe, en küçük Coronavirüs hastalarından biriydi. 37 günlükken hastalığa yakalanan Amine bebek, bir haftalık tedaviyle iyileşti. Alkışlarla evine gönderildi. Anne Tuğba Tepe, "Çok şükür geçti. Her şey düzeldi, ailece beraberiz" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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