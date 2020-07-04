



Sancak'taki Boşnakların Türkiye'den yardım talep ettiğini aktaran Bilgiç, "Türkiye, bu yardım talebini karşılıksız bırakmadı." dedi.

Bilgiç, Türkiye'nin Sırbistan'a daha önce de yardım gönderdiğini hatırlatarak, "Dost kara günde belli olur. Sırbistan'da yaşayan Boşnakları dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Onların sağlığı bizi ilgilendiriyor. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sancak'taki Boşnaklara yardım etmeye devam edecek." diye konuştu.

