Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2020 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2020 14:12
    ABONE OL

    Son dakika: 'de 'a tıbbi malzeme yardımı!

    yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'a tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'a gönderilen yardımın iki ülke Cumhurbaşkanları ve 'in her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğin güçlü bir tezahürü olduğu vurgulandı

    Türkiye'de Azerbaycan'a tıbbi malzeme yardımı!
    'nin Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgının ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğu hatırlatıldı.

    Açıklamada, 'a gönderilen yardımın iki ülke Cumhurbaşkanları ve 'in her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğin güçlü bir tezahürü olduğu belirtildi.

    Salgınla mücadelenin ancak bütün ülkelerin iş birliği ve dayanışma göstermesi halinde başarıya ulaşacağı vurgulanan açıklamada, yardımın Azerbaycan'ın Kovid-19'la mücadelesine katkı yapması temennisinde bulunuldu.

    Azerbaycan'a gönderilen yardım malzemesi arasında 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske,100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilaç yer alıyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'de Azerbaycan'a tıbbi malzeme yardımı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri