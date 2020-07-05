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    • 05.07.2020 14:33
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    Son dakika: duyurdu: bölgesinde 2 -'li öldürüldü

    , () terör örgütü /’nin bölgesindeki bir saldırı girişiminin daha önlendiğini ve 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

    MSB duyurdu: 2 PKK-YPG'li öldürüldü

    , bölgesinde 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG'li öldürüldü
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