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    • 05.07.2020 14:45
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    Son dakika: , 7 Temmuz'da yeni başkanını seçecek

    Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü, 27'nci dönem ikinci devre Meclis başkanının i için toplanacak.. Birinci ve üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

    Mecliste kritik gün 7 Temmuz!

    Başkanı 'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı i, salı günü gerçekleştirilecek. Seçimde, 'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Ankara Milletvekili Haluk Koç, Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Erkan Baş yarışacak. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

    TBMM'DE BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

    Birinci ve üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

    Haberler Güncel Son dakika: TBMM, 7 Temmuz'da yeni başkanını seçecek
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