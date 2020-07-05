"HAFTA SONLARI 5 BİN KİŞİ GELİYOR"

Bu hafta sonu yoğunluk olduğunu belirten bölgedeki bir tesisin işletmecisi İbrahim Bahçeci de, "Bu artış devam edecek. Bu pandemiden sonraki ilk akın. Bundan sonra doluluk bayağı olacak. Tesisimize Diyarbakır'dan geldiğiniz zaman 27 kilometre Elazığ'dan geldiğiniz zaman gölün başlangıç noktasında kalıyor. Hazar Gölü Tabiat Parkı Tatil Köyü diye tabelamız var zaten. Şu an havalar bayağı sıcak insanlar da evde bunaldığı için mecburen sahillere akın ediyorlar. Sahillerde de doluluk artışı bayağı var. Genellikle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Elazığ ile İç Anadolu Bölgesinden de Sivas ve Kayseri illerinden vatandaşların yoğunluğu var. Bundan sonra yoğunluk daha da artacak. Temmuz ayının ortası ve Ağustos ayın bitimine kadar bu yoğunluk böyle sürecektir. Hafta sonları da genelde 5 bin kişi geliyor" ifadelerini kullandı.