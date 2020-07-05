Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2020 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2020 17:54
    ABONE OL

    İYİ Parti koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı!

    'de İYİ Parti'nin 2'nci 'nde bu kadarına da pes dedirten görüntüler kaydedildi. Koronavirüsün dünya genelinde 10 milyonu aşkın kişiye bulaşmasını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her fırsatta sosyal mesafe ve maske uyarıları gözardı eden İYİ Partililer partililer salonu tamamen doldurdu. Yan yana oturarak yapılan uyarılar hiçe saydı. Bazı üyelerin maskesiz olduğu gözlendi.

    Kırıkkale'de düzenlenen, İYİ Parti'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı. 200 kişilik salonda partililer, masa etrafında yan yana oturdu. İYİ Parti Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi, kentte bulunan düğün salonunda gerçekleştirildi.

    TEDBİRLERE UYULMADI
    Kongreye gelen partililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp, maske dağıtılarak, içeri alındı. Mevcut başkan Yavuz Kuzucu'nun tek aday olduğu kongrede, salon içinde ise tedbirlere uyulmadığı gözlendi.

    200 kişilik salonun tamamı dolarken, partililerin, masa etrafında yan yana oturdukları görüldü.

    Bazı partililerin de maskelerini sıcaktan bunalıp, çıkarttıkları gözlendi. Bu durum karşısında görevliler, partilileri uyardı.
    Haberler Güncel İYİ Parti koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri