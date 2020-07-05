Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu milyonlarca vatandaş arıyor. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler bunu rahat bir şekilde yapıp yapamayacağını merak ediyor. peki 2020 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor, kaç gün sürecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını da derledik.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. En son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.