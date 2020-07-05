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    • 05.07.2020 Gazete
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    Hendek'teki nda eşi Havva'yı kaybeden faciayı anlattı

    Hendek'teki  yine patladı. 4 kişi öldü, 114 kişi de yaralandı. Olayda eşi Havva'yı kaybeden , geliyorum diyen faciayı anlattı.

    Sigara yaktı
    Hendek'teki yine patladı. 4 kişi öldü, 114 kişi de yaralandı. Olayda eşi Havva'yı kaybeden , geliyorum diyen faciayı anlattı: Ben de orada çalışıyordum. Sigara içiliyor diye şikayet edince atıldım. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.





    Patlamanın olduğu alan havadan görüntülendi. Fay hattına benzeyen derin çatlaklar dikkati çekti.




    Salih Çelik





    Haberler Güncel Hendek'teki havai fişek fabrikasında eşi Havva'yı kaybeden Salih Çelik faciayı anlattı
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