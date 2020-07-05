Hendek'teki havai fişek fabrikası yine patladı. 4 kişi öldü, 114 kişi de yaralandı. Olayda eşi Havva'yı kaybeden Salih Çelik, geliyorum diyen faciayı anlattı: Ben de orada çalışıyordum. Sigara içiliyor diye şikayet edince atıldım. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Patlamanın olduğu alan havadan görüntülendi. Fay hattına benzeyen derin çatlaklar dikkati çekti.
Salih Çelik
Patlamanın olduğu alan havadan görüntülendi. Fay hattına benzeyen derin çatlaklar dikkati çekti.
Salih Çelik