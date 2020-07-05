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    • 05.07.2020 21:44
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    'dan maske ve mesafeli halay paylaşımı

    , 'da bir köy düğününde çekilen maskeli ve mesafeli halay fotoğrafını paylaştı. Koca'nın paylaştığı fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

    Bakan Koca'dan maske ve mesafeli halay paylaşımı

    , 'da bir köy düğününde çekilen maskeli ve mesafeli halay fotoğrafını paylaştı.

    , Twitter hesabına gelen bir fotoğrafı paylaştı. Koca, Hakan Erdoğan isimli kişinin "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde" notuyla gönderdiği fotoğrafı, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek kişisel hesabında paylaştı.

    Koca'nın paylaştığı fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

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