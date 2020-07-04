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    Son dakika: , Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine 'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

    Son dakika haberi... , koronavirüsle mücadelede dünyanın umudu olmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden 'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak 'dan havalandı!

    'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. 

    Başkan 'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla 'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

    hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

    SANCAK BÖLGESİNE YARDIM ELİ UZATILACAK
    Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Başkan Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

    Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

    Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

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