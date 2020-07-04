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    • 04.07.2020 21:07
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    Son dakika: 'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında flaş gelişme: 1 kişinin daha cesedi bulundu

    Son dakika haberine göre, Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 9'a yükseldi.

    Van'daki arama çalışmalarında flaş gelişme

    Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor.

    Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu gölde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

    Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 9'a yükseldi.



    OLAY
    Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.


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