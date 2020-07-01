İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki göçmen faciasıyla ilgili açıklama yaptı.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kayıp teknede 60 civarı kaçak göçmen vardı.
Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dün itibariyle de 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşmıştık. Bu sabah bu sayı 6 oldu.
İlgili kişilerin ifadelerinde çelişkiler söz konusu. Yaklaşık şu anda 11 kişi gözaltında. İlgili köyün muhtarı açığa alındı. "
Tekneden yüzerek çıkan Medeni Akbaş gözaltına alındı. Akbaş, daha sonra kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdüğü bölgeye getirildi.