İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.



BAKAN SOYLU'DAN ELEŞTİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından haberi paylaşarak asker uğurlaması yapan gruba eleştirilerde bulundu.



Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir.



Kınalı kuzularımız şanla, şerefle,

dua ile vakar ile gönderilmeli...

Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...



Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil + https://t.co/y9UnK496Di — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 4, 2020

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"

