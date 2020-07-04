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    • 04.07.2020 14:38
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    : Bakan Soylu'dan "" görüntülerine tepki: Kabul edilebilir değil

    haberi... İçişleri Bakanı , Beykoz'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp sı yapan kişilerle ilgili eleştirilerde bulundu. "Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." diyen Soylu, "Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!' ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Kabul edilebilir değil

    İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.


    BAKAN SOYLU'DAN ELEŞTİRİ
    İçişleri Bakanı da Twitter hesabından haberi paylaşarak sı yapan gruba eleştirilerde bulundu.

    Soylu şu ifadeleri kullandı:

    "Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"

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