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    Son dakika: 'un adaylık başvurusu 'ye sunuldu

    Son dakika haberi... Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili 'un Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

    Adaylık başvurusu TBMM'ye sunuldu

    Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili 'un Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

    TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
    TBMM Başkanı Şentop, "Somut olarak bir teklif söz konusu değil. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir sorunu. Sosyal medyada hakim olan çok uluslu şirketlerin kendi kurallarını kendilerinin koymaya çalıştıkları ve faaliyet gösterdikleri, ülkelerin hukuk kurallarını tanımaz bir yaklaşımları var. Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız. Tedbir alanlar, hukuki düzenlemeler yapanlar var." dedi.

    HAKARET İÇERİKLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
    Şentop, "Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.

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