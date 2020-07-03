Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile sınır bölgesinde yaşanan gerilim sonrasında Yeni Delhi hükümetinin, Çinli şirketlere yönelik getirdiği kısıtlamalara ilişkin "Hint tarafının, Çin'e yönelik yanlış hesaplama yapmaması" gerektiğini savundu.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Hindistan'ın Çinli şirket ve Çin mallarına yönelik kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Delhi yönetimiyle ülkesinin orta yolda buluşabilmesini umduklarını ve iki ülkenin liderlerinin fikir birlikleri çerçevesinde ilişkilerin genel anlamda korunması gerektiğini belirten Cao, "Hint tarafı, Çin'e yönelik yanlış bir stratejik hesaplama yapmamalı" ifadesini kullandı.

SERT AÇIKLAMA

Cao, Hindistan'ın Çin sermayeli şirketlerin Hindistan'ın ulaştırma projelerine katılımını yasaklama girişimine ilişkin "Son zamanlarda bazı Hint siyasetçiler, sürekli Çin-Hindistan ilişkilerine zarar veren sorumsuzca açıklamalarda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hint tarafının Çinli şirketlere yönelik engel çıkarmasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve kendi çıkarlarına zarar vereceğini söyleyen Cao, "Çin gerekli önlemleri alacak ve Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını koruyacak." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iki ilke sınırındaki bölgeye ziyaretine yönelik de iki tarafın askeri ve diplomatik kanallarla diyalog halinde olduğuna işaret eden Cao, "Bu durum kapsamında herhangi bir taraf, sınırdaki durumu daha karmaşık hale getirecek hareketlere girmemeli." ifadelerini kullandı.

MODİ'NİN LADAKH BÖLGESİNE BEKLENMEDİK ZİYARETİ

Hindistan Başbakanı Modi, gün içinde iki ülke arasında çatışmanın yaşandığı Ladakh bölgesine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kendisine üst düzey askeri yetkililer eşlik eden Modi, yayılmacılık çağının sona erdiğini ve bu çağın "kalkınma çağı" olduğunu belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, haziran sonunda TikTok, CamScanner, Share it, Wechat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master'in de aralarında bulunduğu Çinli teknoloji şirketine ait 59 mobil uygulamayı "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.