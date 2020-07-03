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    • 03.07.2020 16:48
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    'te sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

    'te Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanmasına (/) ilişkin davada kullanan ve terör örgütünün derneğine üye olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    FETÖ'cü eczacıya ceza kesildi

    9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erhan B. ile avukatı katıldı.

    Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, dosyada herhangi bir tanık veya ihbarın bulunmadığını, soruşturma nedeniyle eczanesinin kapandığını ve mağdur olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

    Duruşma savcısı, sanığın kullandığını, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Erhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

    Haberler Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eczacı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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