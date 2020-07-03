AFAD, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sılarında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" denildi.
VALİ SON DURUMU AÇIKLADI
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevkedilmiştir." açıklamasında bulundu.
FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI
Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan fotoğraflandı.
AFAD: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.