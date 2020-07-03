FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI

Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan fotoğraflandı.





AFAD: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.