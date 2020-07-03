Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2020 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 13:52
    ABONE OL

    Son dakika: : yaşanan herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır

    'nın Hendek ilçesindeki meydana gelen nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. "'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

    Rasyasyon yayı


    , Hendek'te meydana gelen ya ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sılarında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" denildi.



    VALİ SON DURUMU AÇIKLADI
    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevkedilmiştir." açıklamasında bulundu.

    FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI
    'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan fotoğraflandı.

    AFAD: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: AFAD: Patlama yaşanan havai fişek fabrikasında herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri