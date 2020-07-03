Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 okula başlama yaşı kaç? Kaç doğumlular okula gidecek? Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte çocuğum hangi okula gidecek sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi de olmak kaydı ile 5. sınıfa kadar öğrencilerin ikametgah bilgilerini esas alarak e-okul sistemine işliyor. Veliler de bu sistemden çocuğunun hangi okula gideceğini kontrol ediyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemiden ötürü okullardan uzak kalan öğrencilerin, 2019 - 2020 maratonu son buldu. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce açıkladığı gibi yeni eğitim ve öğretim döneminin eylül ayında başlaması planlanıyor.