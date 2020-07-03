Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 okula başlama yaşı kaç? Kaç doğumlular okula gidecek? Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte çocuğum hangi okula gidecek sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi de olmak kaydı ile 5. sınıfa kadar öğrencilerin ikametgah bilgilerini esas alarak e-okul sistemine işliyor. Veliler de bu sistemden çocuğunun hangi okula gideceğini kontrol ediyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Pandemiden ötürü okullardan uzak kalan öğrencilerin, 2019 - 2020 maratonu son buldu. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce açıkladığı gibi yeni eğitim ve öğretim döneminin eylül ayında başlaması planlanıyor.
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Koronavirüs nedeniyle eğitimin bir kısmını uzaktan sürdüren öğrenciler, dönemi tamamlayarak yaz tatiline girdiler. Bu süreçte de okul kayıt dönemini sorgulayan velilere, MEB tarafından konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.
OKUL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgilerine dayanarak e-okul sistemi üzerinden açıklanacak. Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla yerleşmiş oldukları okulu görüntüleyebilecekler.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sistemi üzerinden erişime açtığı ''Çocuğum hangi okula gidecek'' modülü ile okul bilgisine ulaşılıyor. Öğrencinin T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile işlem gerçekleştiriliyor.
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