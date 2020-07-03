KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak? Yüzbinlerce kişinin başvuru yapacağı 2020 KPSS sınavı için başvuru dönemi devam ediyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar sınava girip iyi bir puan almak istiyor. Adayların bu süreçte en merak ettiği konulardan birisi de KPSS başvuru ücreti oldu. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.