KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak? Yüzbinlerce kişinin başvuru yapacağı 2020 KPSS sınavı için başvuru dönemi devam ediyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar sınava girip iyi bir puan almak istiyor. Adayların bu süreçte en merak ettiği konulardan birisi de KPSS başvuru ücreti oldu. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT
(Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
2020 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM
cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para
yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak
isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını
göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak
adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak
adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından
kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte
oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse
banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran
adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle
incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek
bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma
saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak
yatıracaklardır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav
sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.