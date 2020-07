KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak?

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.



Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT

(Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL