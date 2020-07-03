Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, sosyal medyanın kullanıcı kaynaklı bir tabana sahip olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajın sonuçlarının toplumsal, kitlesel bir örgütlenme olarak görüldüğünü belirten Doç. Dr. Bayraktar, "İnsanların özel yaşantılarına ait bulguların, belgelerin ya da aslı olmayan şeylerin paylaşımıyla insanların nasıl travmatik yaşamlara sahip olduklarını takip edebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle sosyal medyanın denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve sosyal medya yasasının çıkarılması, sadece Türkiye özelinde değil bütün dünya için söz konusudur. Bu alanda bir çalışma yapılmalıdır" dedi.
'BU TÜR SALDIRILARI ASLA KABUL ETMİYORUZ'
Bayraktar, Türkiye'de herkesin sosyal medyayı özgürce kullanmasını ama kullanırken hak, hukuk ve özgürlük alanlarına müdahil olmasını istemediklerini belirtti. Bayraktar, şunları söyledi:
"Bir bebeğe, anneye, yuvaya bir saldırı var. Bizim kültürümüzde bebek, yuva, anne çok kutsal kavramlardır. Bir bebeğin siyasi fikri olmaz, partisi olmaz. Bebek, bebektir; anne, annedir. O yüzden kim olursa olsun, ne olursa olsun bu tür saldırıları asla kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu platformlar kesinlikle insanların özgürlüklerini, özgürlük alanlarını önemsemiyorlar. Onlar için en önemli şey para kazanmak. O yüzden bu platformların vergilendirilmesi de çok önemli bir durum diye düşünüyorum. Üzerinde hazırlık yapılan çıkması düşünülen yasa ile ilgili şunu söylemek önemli; bugün maalesef sosyal medyadaki bu platformlar denetlenemediği için devletin güvenliği söz konusu olduğu zaman biz bu platformlarla çok sağlıklı iletişim sağlayamıyoruz. Umuyorum ki, bu yasa ile beraber bu düzenlemelerde söz konusu olur. Ulusal güvenlik konuları yeniden masaya yatırılmış olur."
'BU TÜR SALDIRILARI ASLA KABUL ETMİYORUZ'
Bayraktar, Türkiye'de herkesin sosyal medyayı özgürce kullanmasını ama kullanırken hak, hukuk ve özgürlük alanlarına müdahil olmasını istemediklerini belirtti. Bayraktar, şunları söyledi:
"Bir bebeğe, anneye, yuvaya bir saldırı var. Bizim kültürümüzde bebek, yuva, anne çok kutsal kavramlardır. Bir bebeğin siyasi fikri olmaz, partisi olmaz. Bebek, bebektir; anne, annedir. O yüzden kim olursa olsun, ne olursa olsun bu tür saldırıları asla kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu platformlar kesinlikle insanların özgürlüklerini, özgürlük alanlarını önemsemiyorlar. Onlar için en önemli şey para kazanmak. O yüzden bu platformların vergilendirilmesi de çok önemli bir durum diye düşünüyorum. Üzerinde hazırlık yapılan çıkması düşünülen yasa ile ilgili şunu söylemek önemli; bugün maalesef sosyal medyadaki bu platformlar denetlenemediği için devletin güvenliği söz konusu olduğu zaman biz bu platformlarla çok sağlıklı iletişim sağlayamıyoruz. Umuyorum ki, bu yasa ile beraber bu düzenlemelerde söz konusu olur. Ulusal güvenlik konuları yeniden masaya yatırılmış olur."