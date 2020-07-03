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    • 03.07.2020 19:07
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    yandaşı medyanın algı oyunu bozuldu! Hayvana ı perdeleyip Başkan Erdoğan'a iftira attılar!

    Yalan ve operasyonel haberlerle gündemi manipüle eden yandaşı medya yine bir yalan haber üzerinden algı oyununa soyundu. , BirGün ve TELE 1’in de aralarında bulunduğu yayın organlarının “Cumhurbaşkanına hakaret eden çocuk gözaltına alındı” haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Şahsın hayvana dan gözaltına alındığı öğrenildi. SABAH'tan 'nın haberi...

    CHP yandaşı medya hayvanlığı perdeledi!

    Yalan ve operasyonel haberlerle gündemi manipüle eden CHP yandaşı medya yine bir yalan haber üzerinden algı oyununa soyundu.

    "CUMHURBAŞKANI HAKARET EDEN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI" YALANI
    CHP yandaşlığıyla bilinen Birgün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV, TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları "14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı" başlığıyla bir haber yayınladı.

    Ancak Cumhurbaşkanı'na iftira atmak için gözaltına alınan kişini gerçekte hangi suçtan gözaltına alındığı gizlendi.

    HAYVANA CİNSEL İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Muhalif medyanın haberlerinin içeriğine bakıldığında 14 yaşındaki O.O.Ş. adlı çocuğun, dün akşam saat 20.30'da evi basıldığı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak İzmir Torbalı Emniyeti'ne götürüldüğü belirtildi.

    Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. 14 yaşındaki O. O. Ş. "Hayvana cinsel istismar" ve "Hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmadan" dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin sosyal medyadan paylaştığı iğrenç mesaj mide bulandırdı.

    DAMLA KAYA - SABAH
    Haberler Güncel CHP yandaşı medyanın algı oyunu bozuldu! Hayvana cinsel istismarı perdeleyip Başkan Erdoğan'a iftira attılar!
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