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    • Güncel
    • 03.07.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan Kovid-19 tedbirleri sonrası ilk ziyaretini 'a yaptı

    Başkan Erdoğan, Coronavirüs tedbirleri sonrası ilk yurtdışı gezisini ’a yaptı. Dost ülkede çok sıcak karşılandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

    Dostluğa dostluk Katar
    Başkan , Doha'da karşılandı. Erdoğan'a ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, , İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.


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