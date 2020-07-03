Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da karşılandı. Erdoğan'a Katar ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.