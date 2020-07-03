FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYADAN KAMUOYUNU YANILTMA FAALİYETLERİ

Kovid-19 ile mücadele döneminde de sosyal medya üzerinden yanlış bilgilendirmeler yapıldığını ve bunların örgütlü yaklaşımlar olduğunu vurgulayan Çelik, "Fetullahçı Terör Örgütü yoğun bir biçimde sosyal medyada yer alarak bu manipülatif ve provokatif terör faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Başka terör örgütlerinin de buradaki saldırıları söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bunu düzenlememiz ve bu siber egemenlik kavramını gündemimizde yerli yerine oturtmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medyanın tamamen kapatılacağı yönündeki ifadelere ilişkin de Çelik, "Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır." değerlendirmesini yaptı.

"Burası gerekli bir alan ama masum bir alan değil." ifadesini kullanan Çelik, şunları söyledi:

"Tamamen objektif kriterlere göre işliyor gibisinden bir durum yok. Son zamanlarda da görüyoruz, ideolojik sebeplerle davranabiliyor bu şirketler. Örneğin; Türkiye'de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını desteklediği için bazı hesapların kapatıldığını görüyorsunuz. Bu tamamen tarafgir, tamamen ideolojik, hatta Suriye'de iç politikada taraf olmuş bir yaklaşımın ürünü olarak önümüze geliyor."

Vatandaşın böyle bir örgütlü saldırıyla karşı karşıya kalması halinde hakkını nerede arayacağını soran Çelik, şirketlerin Türkiye'de muhatabının bulunmadığını anımsattı.

Sosyal medyanın hayır için kurulmadığını, buradan menfaat ve para elde edildiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Kendi topraklarımızda, kendi siber egemenlik alanımızda gerçekleşen bu faaliyetten birileri gelir elde ediyorsa bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük olarak bir vergi sonucu olması gerekir.

Buradaki özgürlüğü korumak ile buradaki masum olmayan girişimlere karşı bir dijital kalkan oluşturmak arasındaki bu dengeyi bir hukuki düzenleme ile ortaya koymak gerekiyor. Özgürlüğü savunmasız, hiçbir şekilde bu örgütlü gruplar karşısında tek başına bırakamayız."