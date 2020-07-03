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    • 03.07.2020 10:52
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    Son dakika: Çataklı, haziranda toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

    Gelen son dakika haberine göre, Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İçişleri'den son dakika açıklaması: 128 terörist etkisiz hale getirildi

    İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İşte Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

    -Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor.

    -2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    -2020 ilk 6 ayında kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terörden aranlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
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