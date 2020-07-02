Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? X – Y – Z kuşakları nelerdir?

Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? X Y Z kuşakları gündeme oturdu. Son günlerin sıkça dillendirilen kavramlarından birisi olan Z kuşağı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Belirli bir yıl aralığında doğan yaş gruplarına kuşak adı veriliyor. Bu kuşaklar içinde bulundukları döneme göre farklı özellikler gösterebiliyor. Bu nedenle kuşaklar X Y ve Z şeklinde ayrılıyor. Peki Z kuşağı nedir? İşte Z kuşağı hakkında merak edilen bilgiler!
Z KUŞAĞI NEDİR?
Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.
Z kuşağı, milenyum çocukları olarak bilinir.
2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler bu kuşağa dahil edilir.
Teknoloji ile oldukça iç içe olan bu nesil için 'internet kuşağı' adı da kullanılabilir.
Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve bunun gibi tüm bu teknolojik cihazlar, bu kuşağı sosyal ve bilimsel açıdan da oldukça etkiler.
Bu bireyler, sosyal platformlar üzerinden kendilerine bir profil oluşturur. Oluşturdukları bu rolü biçerek oynamaya başlar, fikirler üstlenir ve savunurlar.
Bu kuşaktaki bireyler, X ve Y kuşağındaki bireylerle çatışma halinde olabilir.
Bu bireyler şu an hayallerine ve hedeflerine giden yolda ilerledikleri için aile içi iletişim de oldukça önemlidir.
Z Kuşağı Hangi Yıllar ve Özellikleri
Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmemektedir. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir.
Bununla beraber ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.
Z kuşağı Hangi Yılları Kapsar ve Özellikleri
Bazı kaynaklar içerisinde 1996- 97 senelerini kapsasa dahi, güncel kaynaklara göre 2000 senesinden sonra dünyaya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu nesle Z kuşağı denmektedir. Tamamen teknolojinin hakim olduğu çağda doğmuş olmalarından ötürü teknoloji ile devamlı iç içe yaşayan bu kuşak ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırılmaktadır.
Bu kuşak, oldukça iyimser olmanın yanı sıra, kişisel hırslarına da çok önem vermesi ile bilinmektedir. Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Teknolojinin sayesinde bilgiye oldukça çabuk ulaştıklarından ötürü hızlı yaşamaya alışkındırlar. Bundan ötürü de çok çabuk sıkılarak vazgeçebilirler. Z kuşağının bu şekilde özelliklere sahip olduğu açıklanabilir.