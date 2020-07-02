Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? X – Y – Z kuşakları nelerdir?

Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? X Y Z kuşakları gündeme oturdu. Son günlerin sıkça dillendirilen kavramlarından birisi olan Z kuşağı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Belirli bir yıl aralığında doğan yaş gruplarına kuşak adı veriliyor. Bu kuşaklar içinde bulundukları döneme göre farklı özellikler gösterebiliyor. Bu nedenle kuşaklar X Y ve Z şeklinde ayrılıyor. Peki Z kuşağı nedir? İşte Z kuşağı hakkında merak edilen bilgiler!

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.