İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fetih suresinin okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Danıştay, Ayasofya ile ilgili karar için davayı görüştü. Daha sonra açıklanacak karara göre, Ayasofya ya müze olarak kalacak ya da yeniden ibadete açılacak.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay`ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır."