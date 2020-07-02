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    • 02.07.2020 17:19
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    sorgulama nasıl yapılır? 2020 MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir?

    , sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyordu. Son dakika haberine göre ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını açıkladı. Sınava katılm sağlayan on binlerce aday şimdi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıkladığı duyuruldu. Sınava katılan aday bu kapsamda özellikle şu saatlerde MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 MSÜ sınav sonuçlarına dair detaylar...

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

    MSÜ SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?

    Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

    2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

    KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

    DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

    HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

    Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

    Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

    Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

    Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

    MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

    Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

    - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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