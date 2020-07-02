Sosyal medya yasağı olacak mı? Twitter Facebook Youtube Netflix Instagram kapatılacak mı? Sosyal medyada hakaret, nefret, ayrımcılık, çocuk istismarı gibi suçlar işleyenlere karşı yapılacak sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu. İnternet düzenlemesiyle birlikte sosyal medya şirketleri bazı şartlara tabii olacak. Peki sosyal medya yasağı olacak mı? Twitter Facebook Youtube Netflix Instagram kapatılacak mı? İşte detaylar!

Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa'daki uygulamalar örnek olacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye'de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye'de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.