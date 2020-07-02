Çetenin 300 ile 500 lira arasında para karşılığında fuhşa zorladıkları kadınları, Adana ve diğer illerdeki ev ve otellere götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8'inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.