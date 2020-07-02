OPTİMAR'ın son anketi açıklandı! Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

İki Türkiye ve iki gündem var... Biri barajlardan, hastanelerden, elektrikli trenden, teknolojiden, dünyanın birçok ülkesine korono nedeniyle yapılan yardımlardan, Akdeniz ve Libya 'daki siyasi hamleden söz ediyor, öteki tam tersi "ekonomi battı, hukuk bitti, itibarımız kalmadı, işsizlik nedeniyle bıçak kemiğe dayandı" gibiçiziyor. Peki, bu iki farklı gündeme halk nasıl bakıyor?

Birçok araştırma şirketi her ay Türkiye'nin nabzını tutan çalışma yapıyor. O çalışmalarda ay ay halkın gündeme ilişkin ne düşündüğünü görmek mümkün.

Önümde Optimar Araştırma'nın yaptığı Mayıs 2020 araştırması var. Türkiye genelinde 26 ilde 1750 kişiyle yapılan bir araştırma bu.

Önce şu genel tespiti aktaralım: Halkın yüzde 50.2'si Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomiyi görüyor. Korono ikinci, terör üçüncü sırada. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün muhalefet partileri de bu tespitten yola çıkarak, sık sık ekonomiye vurgu yapıyorlar. Hatta işi "kriz tellallığına" kadar götüren siyasi aktörler bile var. Koroya en son eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı ve "Türkiye iyi yönetilmiyor" mesajı verdi.

Peki, başta ekonomi olmak üzere bütün bu sorunları kim çözer?

Başında Hilmi Daşdemir'in olduğu Optimar Araştırma'ya göre; toplumun yüzde 50.5'i AK Parti çözer diyor.

Peki muhalefet çözer diyen var mı?

İkinci sırada ana muhalefet partisi CHP var ama halkın sadece yüzde 23.3'ü sorunları CHP çözer diyor. Aradaki fark çok büyük. En ilginci ise "ekonomi" alanındaki geçmişiyle övünen ve siyaset sahnesine sadece o nedenle çıkan Ali Babacan'a verilen oyun yüzde 1.5 olması.

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