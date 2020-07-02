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    • 02.07.2020 19:44
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    Son dakika: 2 Temmuz Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden 2 Temmuz yeni tip vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden 2 Temmuz yeni tip vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.







    Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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